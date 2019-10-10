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14:50

Россия лидирует по числу стран в Европе с самой большой "утечкой мозгов"

фото ЗакС политика Россия лидирует по числу стран в Европе с самой большой "утечкой мозгов"

Свыше 10 млн российских специалистов покинули родину и работают на благо других государств: РФ заняла абсолютное лидерство по уровню "интеллектуальной" эмиграции среди 24-х стран Европы и Центральной Азии, говорится в докладе Всемирного банка "Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии", выдержки из которого цитирует Finanz.

Получается, что пределы России покинули 7,4% от общего населения государства, однако если исключить из подсчетов пенсионеров (35 млн человек), число уехавших увеличивается до 9,7%.

Между тем, отмечается, что баланс миграции для России положительный: в страну приехали на миллион больше человек, чем покинули её для работы за границей. Однако приезжают в Россию в основном низкоквалифицированные рабочие из стран Центральной Азии.

"Вести" назвали среди основных причин "утечки мозгов" низкий уровень доходов у населения, невозможность самореализации, стабильно высокий уровень безработицы, отсутствие перспектив.

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15:37    
14-53 А ты не хочешь (или не можешь) уехать ? Тогда остались бы только коррупционеры и силовики.

15:11    
Проблема ещё и в том, что уезжают, как правило, коренные граждане или давно интегрировавшиеся в российское общество, а приезжают люди, которым, до полноценной включённости в культуру и естественное поведение жителей тех мест страны, куда они приезжают, надо пройти большой путь. И, зачастую, идти по этому пути они просто не хотят.

14:53    
Страна останется с коррупционерами, силовиками и троллями.

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