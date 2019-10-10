ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 октября рассмотрела поправки о предоставлении видеозаписей с избирательных участков по запросу физических лиц и судов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее Горизбирком направлял ссылки на скачивание видеозаписи, которые доступны два дня, рассказал член ГИК Дмитрий Краснянский.

По его словам, суды из-за своей закрытой системы связи не могут сами скачивать видео. Физическое лицо тоже должно самостоятельно загрузить файл на диск или флешку, а это уже не является первоисточником и может вызвать сомнение у суда, считает Краснянский. Он пояснил, что, согласно поправкам, видео будет направляться уже на физическом носителе по требованию суда. Если суд и участник дела одновременно запросили видео, то его получит только суд, уточнил член ГИК.

Против последнего предложения высказались несколько членов Горизбиркома. Представитель КПРФ Николай Левшин заявил, что так ГИК лишает людей права посмотреть видеозапись до суда. Его поддержали члены городского избиркома Ольга Покровская («Яблоко»), Алексей Березин (Партия роста) и Екатерина Фесик («Справедливая Россия»). По мнению Покровской, физическому лицу также можно отправить ссылку на скачивание независимо от того, запрашивает ли видео суд или нет.

– Источник-то один. Просто носители разные: для участника избирательного процесса это будет ссылка, которую мы пришлем ему на соответствующую почту, а для суда это будет диск. В чем проблема? – поинтересовалась член ГИКа.

Ее коллеги Краснянский и Олег Зацепа заявили, что участник процесса может запросить одно видео, а в суд предоставить другое – тогда это будет фальсификацией доказательств. Левшин на это возразил, что при фальсификации человека ждет наказание от того же суда.

Большинство членов Горизбиркома проголосовали за монополию суда на получение видеозаписи с избирательного участка.

София Саттарова