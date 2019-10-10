Смольный организует бесплатное обучение для горожан предпенсионного возраста

Правительство города приняло новое постановление, согласно которому комитет по труду и занятости населения будет курсы, на которых горожане предпенсионного возраста смогут заново пройти профессиональное обучение и получить дополнительное для себя образование, информирует пресс-служба Смольного.

Финансирование проекта будет осуществляться на 95% за счет федерального бюджета. 5% предоставит городская казна. Всем обучающимся будут платить ежемесячную стипендию в размере 11 280 рублей. Обучать петербуржцев-предпенсионеров будут по программам в сфере IT, бухгалтерии, управления персоналом, медицины, социально-бытового обслуживания населения и других.