Россиянина могут лишить родительских прав за то, что его сыновья вяжут крючком и не смотрят ТВ

В Самарской области органы опеки хотят лишить отца, воспитывающего троих сыновей, родительских прав из-за того, что его дети воспитываются отличным от других российских детей образом, пишет "Федерал Пресс".

Житель села Новотулка Иван Сидоров в одиночку воспитывает мальчиков 15-ти, 13-ти и 11-ти лет. Некоторое время назад он переехал в деревню из Боснии, купив себе дом. Позднее жена оставила его, забрав с собой лишь младших детей. Сидоров работает по "удалёнке", трудясь на крупную европейскую компанию.

Сыновей мужчина воспитывает по-европейски: дома нет телевизора, дети много читают. Хобби каждый выбирает на свое усмотрение. Например, средний сын любит вязать крючком и самостоятельно освоил основы программирования. Дети знают иностранные языки.

Впрочем, из сообщений СМИ не совсем понятно, что послужило причиной пристального внимания к семье Сидоровых со стороны местных чиновников. Однако в прошлом году органы соцопеки уже доводили дело до суда. Тогда мальчишек на три месяца поместили в приют в Самаре, пока шла экспертиза. Врачи признали детей нормальными, но органы опеки не отставали и обратились с иском о лишении Сидорова родительских прав в суд. "Служители Фемиды", впрочем, встали на сторону отца.

В этом году недовольны воспитанием сыновей неожиданно стали родители их одноклассников, которые обратились к завучу учебного заведения с просьбой оградить их детей от "неправильного влияния" Сидоровых. Обращение завуч перенаправила комиссии по делам несовершеннолетних. 9 октября отца вызвали на в орган на беседу и обвинили в "неисполнении родительских обязанностей".

"Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили", - негодует Сидоров-старший, опасаясь, что сыновей всё же отправят в детдом.