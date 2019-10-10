Активистам "Весны" Казаченко и Тишкину продлили арест

Калининский райсуд Петербурга продлил до 8 ноября срок содержания под стражей активистам "Весны" Владимиру Казаченко и Вадиму Тишкину, которых обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ч. 4 ст. 135 УК РФ).

Znak.com пишет, что сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, а с адвокатов взяли обязательство о неразглашении какой-либо информации. В свою очередь "МБХ медиа" добавляет, ссылаясь на защиту Казаченко, что прокуроры отправили дело на доследование в связи с тем, что они видят основания для привлечения активиста за распространение наркотиков.

Молодые люди пребывают в СИЗО уже более полугода. Поводом для их задержания стали фотографии и видео, обнаруженные в мобильном телефоне 14-летней девушки, которая была задержана в момент покупки наркотиков. На записях в её мобильном и "засветились" Казаченко и Тишкин. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).