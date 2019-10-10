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20:24

Экопарк на Камышовой улице откроется в 2021 году

фото ЗакС политика Экопарк на Камышовой улице откроется в 2021 году

Смольный заключил госконтракт на строительство экопарка на Камышовой улице, его планируется открыть в 2021 году, сообщили представители комитета по благоустройству.

Подрядчиком стало ССУ-5, ему предстоит выполнить основной комплекс работ на площади в 75 га. На территории появятся спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, амфитеатр, в котором можно будет проводить концерты.

Будут предусмотрены в парке и маршруты оздоровительной ходьбы с возможностью регулировать нагрузку и длину маршрута. В маршрут троп войдут площадки у воды и деревянные настилы. Там, где Восточный канал Юнтоловской дачи впадает в реку Глухарку, появится смотровая площадка с ротондой.

По задумке, все это должно сочетаться с лесопарковой зоной, где собираются сохранить «нетронутую живую природу». Природная часть парка должна занять 54 из 75 га, при ее обустройстве поставлена задача минимально вмешиваться в местную флору и фауну. Это должно стать «наглядным пособием» для изучения растений и обитателей территории, соседствующей с Юнтоловским заказом. В Смольном пояснили, что в этой части парка сосредоточено наибольшее количество краснокнижных растений.

В 2017-2018 годах на территории парка прошли подготовительные работы. Подрядчик разбил оси основных транзитов и площадок, подготовил песчаное основание под дорожные конструкции. Из парка убрали аварийные деревья, расчистили дикую поросль на местах, где будут открыты спортивные и детские площадки. Работы в первую очередь начнутся на этой территории.

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