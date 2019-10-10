СМИ: Курьера Delivery Club задержали по подозрению в попытке поджечь офис "ЕР" в Самаре В Самаре полицейские задержали подозреваемого в попытке поджога офиса местного отделения партии «Единая Россия», передают «Открытые медиа». По словам исполняющего обязанности руководителя исполкома Вадима Солнцева, неизвестный поджег разлитое горюющее вещество, площадь возгорания составила несколько квадратных метров. Огонь быстро потушили, никто не пострадал, уточнил единоросс. Подозреваемый – курьер службы доставки еды Delivery Club Павел Головкин, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на «Самарское обозрение». Скорее всего, его ждет психиатрическая экспертиза. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам ненависти или вражды). Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен