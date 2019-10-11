Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

Министерство здравоохранения России установило новые правила прохождения медицинской комиссии для будущих водителей, согласно которым им в обязательном порядке надо будет пройти тест на определение маркера, который определит, страдает ли человек хроническим алкоголизмом, информирует "Коммерсант".

Помимо этого тех, кто соберется садиться за руль, будут также тестировать и на наркотики.

Хронических алкоголиков поможет выявить тест, который определит в крови наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) - биомаркера, сигнализирующего о пагубных пристрастиях индивида. В случае, если концентрация CDT превысит 1,2% гражданина отправят в наркодиспансер, и уже там врачи будут определять, можно ли будет выдавать ему права.

Вместе с тем, источник издания утверждает, что обнаружение психоактивных веществ в организме человека не является показателем наличия у него наркотической зависимости. Поэтому врач может направить его на повторное исследование. Также уровень CDT не является абсолютным признаком алкоголизма, а может указывать на заболевания печени.

Из-за данного нововведения цена на медсправку может "подскочить" в несколько раз.