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9:30

Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

фото ЗакС политика Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

Министерство здравоохранения России установило новые правила прохождения медицинской комиссии для будущих водителей, согласно которым им в обязательном порядке надо будет пройти тест на определение маркера, который определит, страдает ли человек хроническим алкоголизмом, информирует "Коммерсант".

Помимо этого тех, кто соберется садиться за руль, будут также тестировать и на наркотики.

Хронических алкоголиков поможет выявить тест, который определит в крови наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) - биомаркера, сигнализирующего о пагубных пристрастиях индивида. В случае, если концентрация CDT превысит 1,2% гражданина отправят в наркодиспансер, и уже там врачи будут определять, можно ли будет выдавать ему права.

Вместе с тем, источник издания утверждает, что обнаружение психоактивных веществ в организме человека не является показателем наличия у него наркотической зависимости. Поэтому врач может направить его на повторное исследование. Также уровень CDT не является абсолютным признаком алкоголизма, а может указывать на заболевания печени.

Из-за данного нововведения цена на медсправку может "подскочить" в несколько раз.

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