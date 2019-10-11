Сотни человек желают получить отечественный "лимузин Путина"

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров поведал, сколько обеспеченных граждан хотят приобрести себе отечественный автомобиль Aurus - он же "лимузин Путина". Первые розничные продажи стартуют в 2021 году, начальная стоимость базовой комплектации - 18 млн рублей.

"Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году", - заявил Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Глава министерства надеется, что продажи люксового российского авто будут идти стабильно, и с "молотка" уйдет не менее пятидесяти машин.

Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг стал принимать 15 февраля текущего года. Заявки собирают дилерские группы "Авилон" и "Панавто".

Едва сойдя с конвеера, "Аурус" стал объектом пристального внимания СМИ. Многие автоблогеры отмечали, что лимузин выглядит точь-в-точь как Rolls-Royce Phantom.