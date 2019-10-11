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12:41

Сотни человек желают получить отечественный "лимузин Путина"

фото ЗакС политика Сотни человек желают получить отечественный "лимузин Путина"

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров поведал, сколько обеспеченных граждан хотят приобрести себе отечественный автомобиль Aurus - он же "лимузин Путина". Первые розничные продажи стартуют в 2021 году, начальная стоимость базовой комплектации - 18 млн рублей.

"Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году", - заявил Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Глава министерства надеется, что продажи люксового российского авто будут идти стабильно, и с "молотка" уйдет не менее пятидесяти машин.

Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг стал принимать 15 февраля текущего года. Заявки собирают дилерские группы "Авилон" и "Панавто".

Едва сойдя с конвеера, "Аурус" стал объектом пристального внимания СМИ. Многие автоблогеры отмечали, что лимузин выглядит точь-в-точь как Rolls-Royce Phantom.

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