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12:50

Ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом начнут курсировать с 1 ноября

фото ЗакС политика Ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом начнут курсировать с 1 ноября

Ночной скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Псковом с 1 ноября ежедневно, сообщили представители Октябрьской железной дороги.

Решение ввести дополнительные рейсы было принято из-за «стабильно высокого спроса у пассажиров» на этот маршрут. Ночные «Ласточки» оборудованы улучшенной компоновкой мест. Курсировать они будут ежедневно, отправляясь в 23:30 из Петербурга в Псков с Балтийского вокзала и в 22:40 – из Пскова в Петербург.

Продажа билетов на ночные «Ласточки» уже открыта. Стоимость зависит от времени до отправления поезда и спроса пассажира. Для разных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифы. Купить билеты можно на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Пока между Петербургом и Псковом курсируют три пары «Ласточек». Они отправляются во встречном направлении утром, днем и вечером.

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