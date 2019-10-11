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13:02

В петербургском суде Навального обвинили в возбуждении социальной розни к единороссам

фото ЗакС политика В петербургском суде Навального обвинили в возбуждении социальной розни к единороссам

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября продолжил рассмотрение иска дочери главы муниципальной администрации МО "Смольнинское" Анастасии Колб об отмене результатов выборов в местный совет из-за "Умного голосования".

По просьбе Колб суд приобщил к материалам дела дополнение к ее исковому заявлению, в котором говорится, что политик Алексей Навальный в своей агитации возбуждал социальную рознь к представителям партии "Единая Россия". Истец уточнила, что Навальный в видеороликах и статьях рассказывал о коррупционных преступлениях, совершенных единороссами, и тем самым разжигал к ним ненависть.

По словам Колб, негатив был направлен не только на кандидатов от партии власти, но и на всех, кто участвовал в выборах, но не попал в список "Умного голосования". В качестве доказательств она попросила привлечь к материалам дела две статьи Навального, посвященные выборам в регионах России.

Напомним, бывшая помощница депутата Виталия Милонова Колб в качестве самовыдвиженца участвовала в выборах в местный совет МО "Смольнинское" по 239 округу. Она заняла 26 место, а в совет по ее округу прошли пять оппозиционеров, которых поддерживал проект "Умное голосование" Навального. Колб оспаривает результаты выборов в суде, заявляя, что агитация на сайте "Умного голосования" не оплачивалась из избирательных счетов кандидатов и велась в "день тишины", а также в день голосования. Избранные депутаты, выступающие по делу заинтересованными лицами, ранее заявляли, что не просили Навального за себя агитировать. 

Ожидается, что в суде выступят избиратели из МО "Смольнинское", которые ответят на вопрос, оказало ли "Умное голосование" на них давление. О готовности вызвать свидетелей-избирателей заявили как истец, так и депутат Констанин Хрщонович.

Сергей Еремеев


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15:24    
14:51 Приговор российского суда ничтожен, так как в России суда нет. Есть только безвольные и прикормленные исполнители воли исполнительной власти.

15:00    
Навальный - хорошо продуманный и исполненный проект власти. Ему позволяют делать  и говорить то, за что другие давно были бы в других местах. Зато какой это отличный клапан для выпуска недовольства, иногда справедливого, из толпы. Есть ещё два похожих проекта, но они поскромнее - это "профсоюзы" Шмакова и коммуняки Зюганова. Шума много, а результат ? Но толпа довольна, что и надо власти. Радуйтесь, бараны, если нет ума и других интересов. А ваши куколоводы живут значительно лучше вас. Вперёд, на очередной митинг !

14:51    
Поражают такие типы, как 13.21 или 13.43. Почему они делают вид, что не знают о приговоре СУДА, по которому г.наср. является ВОРОМ !Значит, ВОР "молодец" и за ВОРОМ "будущее" ? Они или сами из ВОРОВ, и их мечта установить в стране власть ВОРОВ(против которых они вроде бы борются), или это из нового поколения существ, здравый смысл у которых отсутствует. Предел их мечтаний - поорать и по[цензура]иганить на митингах, неважно на какую тему, главное - против. Печально всё это, девушки !

14:07    
14:03 Настоящий вождь - шаман Александр Габышев. Вот, дойдёт он к 2021 году до Москвы, ударит в бубен, и власть мирно сменится. Пророк, однако.

14:03    
Навальный, как потенциальный "вождь" не вызывает у меня никаких симпатий, носложно возбудить большую рознь к этой братии, чем возбуждают они сами, поддерживая пенсионную реформу, выкапывая пропасть между доходами нескольких процентов населения и остальными гражданами и так до бесконечности.

13:52    
Навальный борется против иностранных агентов, скупивших себе недвижимость за границей за бюджетные деньги.

13:43    
За Навальным будущее

13:21    
Молодец Навальный, как зацепил всё это ворье. Уж что только не делают чтобы отмыться, а не получается. Люди верят Навальному.

13:11    
Прозападного экстремиста Навального на вятский лесоповал лес для России валить!

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