Совершаева взяла себе в "молодые" помощники главу МГЕР, гендиректора и президента фонда

Сегодня днем, 11 октября, вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева провела первую встречу со своими новыми помощниками, победившими в конкурсе "Мой город - мои возможности", уведомляет пресс-служба Смольного.

Ими стали президент Благотворительного фонда семьи и детства Елена Никитина, руководитель городского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Александр Маликов и генеральный директор ООО "Банк жилищных решений" Роман Корников.

Совершаева подчеркнула, что ей крайне интересно, что интересует современных молодых людей и что нового они могут предложить Петербургу.

На прошлой неделе вице-губернатор раздала своим подопечным директивы и рекомендовала внимательнее присмотреться друг к другу. Наставничество Совершаева считает необходимой формой взаимодействия, так как именно с её помощью и происходит преемственность поколений.

99 молодых петербуржцев-финалистов конкурса получили шанс принять участие в программе наставничества. Некоторые после смогут остаться на постоянной работе в Смольном.

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