Дрозденко подарил "Газели" многодетным семьям

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетным семьям, проживающим в регионе, ключи от новых "Газелей"-микроавтобусов. Событие освещено в Instagram главы субъекта РФ.

Областное правительство приняло решение вручать ключи от вместительных автомобилей семьям, воспитывающим 7 и более детей, в 2016 году. Тогда к губернатору обратился многодетный отец, рассказавший о трудностях транспортировки своих отпрысков в садики и школы - в обычный легковой автомобиль они все вместе не помещались.

"А с 2018 года, микроавтобусы выдаём и семьям с 6 детьми, если в семье есть ребёнок-инвалид. Сегодня многодетные семьи получали очередные микроавтобусы", - поделился Дрозденко.