Архангельского активиста оштрафовали за баннеры "Стоп Шиес"

Управление ФАС по Архангельской области постановило оштрафовать местного активиста Александра Миронова по статье о нарушении закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП) из-за размещенных им коммерческих баннеров с надписью "Стоп Шиес! Требуем отмены проекта и свободу активистам".

"Для меня этот исход был ожидаемо. Когда две недели назад составляли протокол, там даже в тексте протокола читалось, что уже признали виновным. Сегодняшнее рассмотрение - формальность. Мы будем дальше добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Сегодняшнее решение УФАС я считаю просто беспределом", - заявил оштрафованный в беседе с "МБХ медиа".

Миронов арендовал три "билборда" в поселке Плесецк. Баннеры не провисели и нескольких дней. После этого активистом заинтересовались в региональном ФАС и прокуратуре.