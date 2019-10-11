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Муниципал

16:27

Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

фото ЗакС политика Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

Два жителя муниципального образования "Смольнинское" выступили свидетелями в Смольнинском районном суде, где 11 октября рассматривался иск бывшей помощницы по ЗакСу депутата Виталия Милонова Анастасии Колб об оспаривании итогов выборов в муниципалитете. Колб уверяет, что проект "Умное голосование" Алексея Навального оказал психологическое давление на избирателей и изменил их реальное волеизъявление как в 239 избирательном округе, по которому она сама выдвигалась, так и в целом в МО "Смольнинское".

Свидетели Диана Кубачева и Алексей Орлов заявили суду, что хоть и поддержали предложенного "Умным голосованием" самовыдвиженца Константина Хрщоновича, но проектом Навального не интересовались. Оба избирателя заявили, что сделали выбор самостоятельно, после встреч и переписок с разными кандидатами. Орлов также добавил, что не доверяет Навальному, потому что не понимает, как человек с двумя условными сроками может не сидеть в тюрьме. По словам избирателя, об "Умном голосовании" он узнал из радиопрограммы журналиста Владимира Соловьева, но, "услышав слово Навальный", интересоваться этим проектом не стал.

Оба свидетеля также сообщили суду, что не видели никакой агитации от кандидатки Колб и встречаться с ними за все время кампании она ни разу не приходила.

На следующем заседании, 28 октября, должны выступить два свидетеля-избирателя со стороны истца. По словам представителя Анастасии Колб, ее мамы Марины Колб, эти люди зарегистрировались в "Умном голосовании" и в итоге проголосовали не за тех людей, за которых планировали изначально.

Напомним, также во время заседания Анастасия Колб заявила, что Алексей Навальный возбуждал социальную рознь по отношению к единороссам, размещая видеоролики и статьи об их коррупционных преступлениях.

Сергей Еремеев


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