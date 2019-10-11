Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, сообщили в Смольном.

Беглов назвал Леонова «настоящим героем, чье имя хорошо знают во всем мире». Он напомнил, что Леонов был одним из руководителей Центра подготовки космонавтов.

«Мужественный и сильный человек, он многое сделал для того, чтобы сохранить лидерские позиции нашей страны в освоении околоземного пространства. Память о нем навсегда сохранится в сердцах россиян», - сказал Беглов.

О смерти Леонова стало известно 11 октября. Ему было 85 лет, в последние годы жизни он тяжело болел. Леонов – дважды Герой Советского Союза, он был первым человеком, который вышел в открытый космос.

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