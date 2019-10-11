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18:07

Из заброшенных зданий рядом с Дворцовой площадью сделают гостиницу

фото ЗакС политика Из заброшенных зданий рядом с Дворцовой площадью сделают гостиницу

Три здания на набережной реки Мойки, 26, - литера А, Б и Г - в декабре пустят с молотка, следует из информации, доступной на сайте Российского аукционного дома (РАД). Всех их планируют объединить в гостиницу. Торги пройдут 5 декабря, стартовая цена - 399,6 млн рублей.

На данный момент дома находятся в собственности города. Они никак не используются и пребывают в удручающем состоянии - даже несмотря на близость к Дворцовой площади и располагающемуся по соседству элитному отелю "Кемпински".

Поскольку здания не являются объектами повышенного внимания КГИОП, их можно будет видоизменять - как внутри, так и снаружи.

"[Это] исключительно для данной локации, и открывает перед инвестором обширные возможности для редевелопмента. Мойка, 26, - буквально последний участок под застройку в центре Санкт-Петербурга", - утверждают в РАД.

Одно из зданий дважды горело в 2016 году. Как писал "Коммерсант", дома уже пытались перестроить под отель, однако Смольный отменил постановление о реализации проекта.

Предположительная дата возведения зданий - начало XX века.

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18:26    
Раз Вишневский молчит, значит ему заслали долю!!!

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