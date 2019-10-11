Смольный заключил соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки

Правительство Петербурга заключило концессионное соглашение с компанией "БалтНедвижСервис" о строительстве новой трамвайной линии от Купчино до Славянки, извещает пресс-служба комитета по инвестициям.

Линия свяжет два района города: в рамках работ по её возведению будут построены пять эстакад и мостов. Данная мера поможет избежать пересечения с крупными магистралями и разгрузить имеющуюся дорожную инфраструктуру.

Трамваю предлагается дать "народное" имя: для этих целей на сайте проекта появился соответствующий раздел, где каждый желающий может предложить свое наименование.

"БалтНедвижСервис" выиграл тендер на строительство трамвайной линии в 2018 году. Протяженность пути составить не менее 21 км. Объем инвестиций, которые собирается вложить концессионер, - 25,9 млрд рублей. Предполагается, что ветка будет запущена в 2024 году.