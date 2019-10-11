Большинство петербуржцев хотят видеть в арт-парке каток и главный городской закон В Петербурге 11 октября завершилось онлайн-голосование по наполнению арт-парка “Тучков буян”. По мнению 88% опрошенных, в первую очередь на территории зеленой зоны необходимо организовать главный городской газон, сообщила пресс-служба Смольного. Зимний каток в парке хочет видеть 84% участников опроса, ботанический сад - 77%, фонтаны шутихи – 77%, открытую сцену - 75%. 70% жителей хочет видеть пляж. За военно-патриотическую экспозицию проголосовали только 17%. В интернет-опросе приняли участие более 7000 петербуржцев. Также подведены итоги голосования по наполнению “Тучкова буяна”, которое проводилось на избирательных участках 8 сентября. “В пятерку лидеров вошли: детский городок, за который голоса отдали 11,89% петербуржцев, зимний каток - 10,23%, ботанический сад - 10,08%, главный городской газон - 9,50% и фонтаны и шутихи - 9,41%”, - говорится в сообщении Смольного. Напомним, арт-парк “Тучков буян” планируется создать на набережной Малой Невы, на участке, где ранее планировалось возвести судебный квартал. С инициативой организации зеленой зоны в апреле 2019 года, менее чем за 5 месяцев до выборов, выступил глава города Александр Беглов.

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