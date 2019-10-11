Марина Ковтун возглавила организацию по сохранению лосося

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства «Русский лосось», сообщается на сайте организации.

«Русский лосось» занимается поддержкой проектов, направленных на сохранение популяций лососевых видов рыб в России. Также организация организует экотуры и рекреационную рыбную ловлю по принципу «поймал-отпустил».

Марина Ковтун ушла в отставку с поста губернатора Мурманской области в марте 2019 года. Ее место занял Андрей Чибис, который был сначала исполняющим обязанности, а затем возглавил регион, победив на выборах.

Имя Ковтун звучало при расследовании дела о крупном мошенничестве в правительстве региона, фигурантами стали бывший вице-губернатор Игорь Бабенко и сотрудники администрации. Обвиняемые дали показания на Ковтун, заявив, что те бюджетные деньги, которые считали растраченными, в итоге доходили до главы региона и тратились, среди прочего, на рыбалку с участием вип-гостей. Среди последних упоминался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.