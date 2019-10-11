Оппозиционерке пригрозили ответственностью за акцию в Москве, которую она не организовывала

Прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона члену «Партии перемен» Эльвире Вихаревой как организатору шествия в поддержку осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура подчеркнула, что акция не согласована с мэрией Москвы. Сама Вихарева сообщила в Facebook, что никаких заявок на митинги в последнее время не подавала, а вручить ей предостережение пытались двое полицейских. Вихраева пояснила, что делала репост из Telegram-канала в поддержку Котова об акции, но не относится к числу ее организаторов.

Несогласованную акцию собираются провести 13 октября в поддержку Котова. Он приговорен к четырем годам колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). СПЧ считает, что вина Котова по этой статье не доказана.