Число жертв прошлогодней стрельбы в керченском коллежде выросло

Спустя год после трагического инцидента в керченском колледже скончалась еще одна пострадавшая от вооруженного нападения женщина, за чью жизнь боролись все это время.

"У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась", - цитирует и.о. директора колледжа Дениса Колесника РИА "Новости".

Таким образом, Грищенко стала 22 человеком, погибшим в результате бойни - включая самого террориста Владислава Рослякова, покончившего с собой на месте преступления. Ранено в тот день было 40 человек, находившихся в колледже.

Напомним, Росляков взорвал бомбу в столовой колледжа 17 октября 2018 года, после чего с огнестрельным оружием наперевес пошел по лестницам и коридорам учебного заведения, открыв беспорядочную стрельбу по людям. Следком РФ изначально завел уголовное дело о теракте, затем переквалифицировал его на убийство двух и более лиц общеопасным способом.