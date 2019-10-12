Рядом с турецким консульством в Петербурге пикетируют в поддержку курдов

У консульства Турции в Петербурге, на 7-й советской улице, 11 октября с 13-00 стоит очередь из желающих встать в одиночный пикет в поддержку сирийского Курдистана (Рожавы), подвергшегося нападению турецких вооруженных сил.

К зданию консульства пришли в основном представители левых организаций, а также проживающие в Петербурге курды. Полиция проведению акции не препятствует. В очереди порядка 50 человек.

- Территория сирийского Курдистана - очаг демократии на Ближнем Востоке. Курды и другие местные народы боролись с запрещенным в России ИГИЛ. Социальный строй, который курды пытаются реализовать на территории Рожавы - реальная альтернатива для Ближнего Востока. Действия режима Эрдогана - атака на демократические силы, - прокомментировал участник Российского социалистического движения Иван Овсянников.

Участник организации "Ревальтернатива" Юрий рассказал ЗАКС.Ру, что вышел в пикет, потому что давно следит за построением альтернативного общества в Курдистане:

- Та ситуация, которая есть сейчас, была предсказуема. Вопрос был во времени. Было понятно, что США бросят курдов. Но произошло это раньше времени и очень цинично, потому что перед нападением США потребовали у курдов убрать укрепления и зарыть окопы вдоль границы. Это верх цинизма и это не поддержали даже многие европейские страны.

Уроженец иракского Курдистана Мухаммед, обучающийся в Петербурге на геолога, рассказал ЗАКС.Ру, что пришел к консульству в поддержку своей нации. Он добавил, что в пикет вставать не планирует, потому что левых идей не разделяет.

Акции солидарности с сирийскими курдами проходят 12 октября в нескольких десятках городов мира.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции “Источник мира” на севере Сирии, так называемом сирийском Курдистане, в среду, 9 октября, вскоре после того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести свои войска из региона. Официальная цель вторжения - установление буферной зоны, очищенной от курдских вооруженных отрядов. Курдскую автономию на севере Сирии турецкий президент назвал “террористическим коридором”. В день начала военной операции у Эрдогана состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кремль не разглашает его детали.

По сообщениям курдских ополченцев, одновременно с нападением Турции на севере Сирии активизировалось исламистское подполье.

Отряды народной самообороны сирийских курдов (YPG) внесли значительный вклад в победу над Исламским государством (признано террористической организацией и запрещено в России) и другими мусульманскими фундаменталистами в 2012-2016 годах. Они составляли основу курдско-арабского альянса “Сирийские демократические силы”. В политическом плане отряды самообороны связаны с левой партией “Демократический союз”, выступающий за широкую автономию курдов в составе Сирии.

Сергей Еремеев

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