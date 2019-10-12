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14:26

Милонов резко раскритиковал сегодняшнюю градостроительную политику

фото ЗакС политика Милонов резко раскритиковал сегодняшнюю градостроительную политику

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов, признался в том, что приходит в ужас, когда видит проект очередного согласованного строительства в городе. В его представлении, некоторое время назад строили еще безобразнее и безответственнее, но и сегодняшняя стилистическая политика применительно к архитектуре никуда не годится.

"Почти каждый день бываю в аэропорту Пулково и вижу новый проект на намывных территориях, и теперь Петербург будут встречать золотые теплицы какого-то безвкусного типа. Они со своей деревней в мозгах и с деньгами приезжают сюда и считают, что их вкус... Это жлобство, они должны приезжать и тупо молчать и слушать, как нужно строить", - заявил депутат в эфире авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

В качестве дополнительных антипримеров он привел "стаканы" на Владимирской площади и бездумную застройку Петроградской стороны благодаря "хорошим связям".

"Это адище, это кошмар. Не всегда хотелка девелопера должна быть реализована. Ну, положение хоть как-то должно обязывать, ну не должны мы так строить", - постулировал Милонов.

Принцип, который хоть как-то может минимально обезопасить город, по мнению депутата, это обязательное нахождение на посту главного архитектора уроженца Петербурга. Впрочем, на сегодняшний день это правило соблюдено.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:29   Василий  
Согласен. Ладно Пулково! Что за убожество на Тульской построили? Прям у Смольного практически. Центр! Дом больше какой-то примитивный заводской цех напоминает..

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