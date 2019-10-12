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15:09

У турецкого консульства в Петербурге задержали пикетчика

фото ЗакС политика У турецкого консульства в Петербурге задержали пикетчика

В Петербурге у консульства Турции 12 октября задержали участника одиночного пикета против вооруженной агрессии в сирийском Курдистане Михаила Федорченко. По словам очевидцев, полицейские объяснили, что на активиста поступила жалоба по КУСП из-за его плаката.

На плакате было написано "Эрдоган, Путин, Трамп, руки прочь от Сирии". Отметим, что ранее с этим плакатом поочередно стояли еще несколько человек и к ним вопросов у полицейских не возникло.

Командовавший задержанием старший лейтенант полиции Юрий Сентемов комментировать действия полиции отказался. Задержанный пока находится в полицейском автомобиле.

Позже Сентемов просил другого пикетчика доказать законность его нахождения на территории Петербурга. При проверке паспорта у активиста не нашлось прописки в Петербурге. Пикетировавший ответил, что он гражданин России и законов не нарушает.

Напомним, у турецкого консульства с 13-00 стоит очередь левых активистов, протестующих против военной операции Турции в сирийском Курдистане (Рожаве).

UPD 15:25: Задержанного увезли в 78 отдел полиции

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Сергей Еремеев


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15:28    
Эрдоган заботится о безопасности и интересах Турции...У Турции вторая по численности и мощи армия в НАТО после США...Сила правит в мире и миром, а не какие-то никчемные договорные бумажки и резолюции!

Страница 1-ая (всего: 1)
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