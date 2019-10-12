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18:01

Акунин: Загонять ФБК в подполье - это самострел

фото ЗакС политика Акунин: Загонять ФБК в подполье - это самострел

Эмигрировавший российский писатель Борис Акунин, бывший активным участником "болотных" протестов 2011-2012 годов, прокомментировал политическую ситуацию в стране, предложив свой взгляд на нее "снаружи". Начав с мировой политики и удивившись обилию "фриков" во главе государств, он выразил еще большее удивление внутренней политикой Кремля последнего времени. По мнению Акунина, власть совершенно напрасно усиливает давление на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему представляется, что именно атака в этом направлении быстрее всего обернется для нее фатальным поражением.

"Это же надо заниматься таким самострелом! ФБК — при всей его задиристости — легальная структура, которая играет по правилам, имеет какие-то прозрачные счета, пытается участвовать в выборах. Я не понимаю, зачем загонять такого оппонента в подполье, уводить в зону более радикальную и совершенно неконтролируемую? Воистину: кого захочет наказать — лишит разума", - отметил он в разговоре с изданием "Собеседник".

С другой стороны, к несистемной оппозиции у писателя тоже имеются некоторые претензии: ему видится, что можно действовать более эффективно, педалируя другие темы и не ограничиваясь их сложившимся набором.

"Они тратят основные усилия на критику режима и коррупции. Люди и так знают, что наверху полно воров. Лучше бы оппозиционеры создавали образ другой России, более яркий привлекательной — чтобы народ перестал так сильно бояться перемен", - полагает Акунин.

Напомним, что нынешней осенью против ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов.

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18:12   Саша  
В России абсолютное большинство граждан против коррупции и рады любой посадке на нары коррупционеров, выступают за смертную казнь для них и тд.! ФБК же, педалируя эту тему, этот РЫЧАГ, имеет главную и единственную цель - дестабилизация обстановки в России и в конечном итоге РАЗВАЛ России с переформатированием осколков на западный лад! Это громадное отличие в позициях НАРОДА и ФБК, потому навальнинское "стенобитное бревно" надо закрыть!

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