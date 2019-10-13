Экоактивисты создали межрегиональную коалицию "СТОП-Шиес"

Защитники станции Шиес, пытающиеся законными методами бороться со строительством на ней "экотехнопарка", подписали межрегиональное соглашение. Накануне, 12 октября, они создали коалицию под названием "СТОП-Шиес", которая представляет активистов из Архангельской и Вологодской областей, а также республики Коми. Об этом сообщил главный "рупор" противников мусорного полигона в социальных сетях - сообщество "Поморье не помойка".

"Категорично заявляем, что будем действовать вместе до закрытия строительства полигона твёрдых коммунальных отходов в районе станции Шиес и полной рекультивации участка. Также уведомляем руководство Архангельской области, Республики Коми и Вологодской области, что мы плечом к плечу встанем для решения всех общественно-политических и социально-экономических вопросов, обусловленных экологическими проблемами", - декларируют участники сформированной коалиции.

Противостояние на небольшом клочке земли возле станции длится уже год. По одну сторону станции за заборами ведутся работы, по другую - разбит лагерь активистов. Однако, уже длительное время в той или иной форме их поддерживают волонтеры и просто граждане по всей стране. 12 октября, помимо соглашения трех сторон, стало также известно об очередном избиении экозащитников сотрудниками ЧОП, охраняющими стройку.

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