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14:27

Путин считает, что Трампу мешает полноценно дружить с Россией ситуация внутри США

фото ЗакС политика Путин считает, что Трампу мешает полноценно дружить с Россией ситуация внутри США

Президент России Владимир Путин на фоне новой геополитической эскалации в Турции дал интервью арабской редакции телеканала Russia Today, в котором поднял тему взаимоотношений с США в нынешнюю эпоху, эпоху правления Дональда Трампа. В том, что они далеки от совершенства, российский лидер его не винит, а, напротив, относится к ситуации с сочувствием и пониманием.

"Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов", - заметил Путин.

По его предположению и ощущениям, Трамп очень был бы рад по-настоящему дружить с Россией, но связан "по рукам и ногам" государственными институтами, необходимостью оправдывать хоть какие-то ожидания требовательного американского истеблишмента и удерживать колеблющийся рейтинг.

При этом российский президент заверил, что будет контактировать с любой администрацией США настолько, насколько та будет к этому готова.

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17:57    
путин смешон в своих жалких попытках "подружиться" с трампом... хочет быть равным цивилизованным правителям... но куда ему с нищей экономикой и феодализмом в башке - лезть в калашный (цивилизованный) ряд... трамп не цепляется жалко, как путин за власть, он выбран свободным народом на свободных и честных выборах... и с дикарями ему не по пути...

17:46    
Путин прав! России надо "контактировать с любой администрацией США". И поменьше лезть с ними в конфронтацию. В условиях нахождения российской экономики на грани падения в рецессию, падения реальных доходов большинства населения, потери качества отношений с большинством бывших республик СССР, постепенного сползания в статус сателлита Китая, увязания в украинском и сирийском конфликтах, надо научиться строить внешние интересы исходя от долгосрочных интересов народа, а не сиюминутных капризов олигархов.

15:42    
Путин прав! Сейчас в США наступает период предвыборного хаоса в условиях борьбы за импичмент президенту, роста гос.долга, потери прежнего влияния Штатов в ЕС, Ближнем востоке, торговой войны с Китаем и тд. России(Путину) в этом американском хаосе надо суметь условно "натаскать каштанов из огня"...

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