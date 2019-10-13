Пикеты в поддержку политзаключенных проходят у Гостиного двора

Гражданские активисты, используя предстоящую апелляцию по скандальному делу Константину Котову как повод, вышли к Гостиному двору с тем, чтобы выразить свою поддержку политзаключенным и свое возмущение последними приговорами, передает Telegram-канал "АгитРоссия".

Мероприятие проходит в форме одиночных пикетов, полицейские проверяют у демонстрантов паспорта. Плакаты участников акции гласят, что "дадинскую" статью 212.1 УК, по которой осужден Котов, необходимо упразднить и что она, к сожалению, на сегодняшний день касается каждого активного гражданина.

Напомним, что за неоднократный выход на несанкционированные акции, сопряженные с административными арестами Котов по совокупности получил уголовное дело и в результате - реальный четырехлетний срок лишения свободы.

Аналогичная акция проходит 13 октября в разных местах Москвы. Пикетам пытаются помешать представители организации SERB. Поступает информация о первых задержаниях.

Фотографии: Telegram-канал "АгитРоссия"

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