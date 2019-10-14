Евросоюз на год продлил санкции, введенные в связи с "делом Скрипалей"

Евросоюз принял решение на год продлить антироссийские ограничения, введенные из-за отравления в Англии экс-российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ЕС отмечается, что в санкционный список входят 9 человек. Пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к отравлению россиян.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в английском Солбери в марте 2018 года; оба выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ "Новичок", изобретенный еще в СССР. Великобритания, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.