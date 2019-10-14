КСП нашла нарушения при проверке "Города+" на десятки миллионов рублей

Телеканал «Город+» ежегодно тратил более 80% предоставленных из бюджета Петербурга субсидий с нарушениями законодательства, следует из результатов проверки Контрольно-счетной палаты. По данным инспекторов, за первое полугодие 2019 года из 19 млн рублей израсходованных средств 14 млн тратились с разными нарушениями.

Проверка проводилась с 26 июня по 30 августа. Инспекторы КСП выяснили, что более 60% размещенного на сайте телеканала контента не содержит информации о работе губернатора, правительства и администрации главы Петербурга. что не отвечает уставным целям и госзаданию на выполнение работ. В КСП напомнили, что «Город+» был создан для освещения работы властей Петербурга и на эти цели получал субсидии: 47,4 млн рублей – в 2017 году, 70,2 млн рублей – в 2018-м и 50,7 млн рублей – в 2019 году. При этом те же функции возложены на пресс-службу Смольного, с подобными целями работает правительственный медиацентр, телеканала «Санкт-Петербург», газеты «Петербургский дневник», «Вечерний Санкт-Петербург» и «Районы-Кварталы», отметили в КСП.

Признать размещением информации о работе городских властей формально можно менее 40% материалов на сайте «Города+», следует из результатов проверки. По словам представителей КСП, эти материалы полностью дублируют сообщения пресс-службы Смольного. Выяснилось, что «Город+» указал в отчетах о выполнении госзадания завышенные данные – на 500-1500 сообщений. Специалисты КСП подчеркнули, что телеканал не достиг должного качества и объема выполняемой работы и не обеспечил достижение целей своего создания.

Возникли претензии у инспекторов и к штату телеканала. По данным КСП, при том, что объем фактически выполненного объема госзадания в 2018 году снизился на 13% за год, штат сотрудников увеличился более чем на 80%. Это говорит о снижении производительности и эффективности работы «Города+» и о необоснованности увеличения штата, считают в КСП.

Проверка КСП показала, что за последние три года сотрудникам и руководству «Города+» были назначены премии на 14 млн рублей без надлежащего обоснования. У телеканала нет документов, устанавливающих особенности оплаты труда и критерии оценки эффективности работы сотрудников, отметили в КСП: этот документ утверждается администрацией губернатора.

Нашли инспекторы КСП нарушения и в госзакупках телеканала: проверка показала нарушение порядка заключения шести контрактов. Также «Город+» принял и оплатил услуги с нарушением условий исполнения контрактов на 7,4 млн рублей в 2017 году и 21,8 млн – в 2018-м, говорится в отчете в КСП. В пример приводится ситуация с работами по дооснащению студии и редакции: в 2017 году – на 6,8 млн рублей, в 2018-м – на 16,7 млн рублей. При этом были нарушены условия контракта, по которым исполнитель обязался предоставить схемы расположения технического оборудования.

Также претензии проверяющих вызвало обоснование начальной цены госконтрактов. Так, в 2018 году телеканал сформировал начальную цену контракта на покупку микроавтобуса и оснащение передвижной телевизионной станции в размере 14,5 млн рублей. Достаточного обоснования расчета цены инспекторы не нашли, по их подсчетам, стоимость была завышена на 4,3 млн рублей. Всего КСП в этой части нашла нарушения на 10,1 млн рублей по шести контрактам в 2017 году, 35 млн рублей по 14 контрактам в 2018-м и 1 млн по одному контракту – в 2019-м.

Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, показала проверка. В частности, не проведена инвентаризация активов и обязательств стоимостью 4,2 млн рублей, не осуществлялся учета нематериальных активов, не отражались в учете данные о банковских гарантиях, неправильно принимались к учету различные объекты основных средств, не осуществлялся внутренний контроль.

Отчет о результатах проверки направлен губернатору Петербурга Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, вице-губернатору Любови Совершаевой, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко и главе ФНС по городу Александру Гнедых.

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