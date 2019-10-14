Чиновники Смольного застали врасплох нелегалов, расширявших свалку в Колпино

На прошедших выходных сотрудники комитета по природопользованию пресекли деятельность несанкционированной свалки неподалеку от Колпина: часть мусора располагалась в водоохранной зоне реки Попова-Ижорка.

Приехав на место, чиновники обнаружили на месте бульдозер, расширяющий границы незаконного полигона. В это же время на его территории прибывшие грузовики сваливали новый мусор. Груды строительного навала существенно возвышались над местностью.

Специалисты комитета сделали забор проб грунта и отходов для определения класса их опасности. В отношении водителей грузовиков были составлены протоколы об административных правонарушениях, транспорт изъят и отправлен на специальную стоянку.

Дело передано полиции.