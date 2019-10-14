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12:57

Госдума рассмотрит законопроект о досудебной блокировке сайтов об издевательствах над животными

фото ЗакС политика Госдума рассмотрит законопроект о досудебной блокировке сайтов об издевательствах над животными

Депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона о досудебной блокировке сайтов, на которых содержатся материалы о жестоком обращении с животными, рассказал у себя в Instagram председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

На данный момент закрытие таких сайтов возможно только по решению суда, и, как отметил Бурматов, иногда на это уходят недели и месяцы, поэтому опубликованный на них контент может распространиться по всему интернету и даже быть куплен.

В пояснительной записке к инициативе утверждается, что она направлена на защиту от информации, которая может нанести вред "неограниченному кругу лиц, в том числе детям".

Бурматов ранее сообщал о том, что в России существуют подпольные студии, где снимают видео об истязательствах над животными. "Это целая индустрия, в которой крутятся большие деньги", - констатировал депутат.

Добавим, в декабре 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными, который, в частности, запрещает размещение в ТЦ контактных зоопарков.

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