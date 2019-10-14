Медведев пригрозил губернаторам наказанием за "вранье" о заболеваемости в регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил «неприятными последствиями» губернаторам регионов за искажения статистики заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, передает «Интерфакс».

Медведев заявил об этом на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению», - сказал Медведев.

Власти регионов часто искажали данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний просто скрывая цифры, заявил премьер. По его словам, показатели менялись, потому что указывались другие причины смертности. Медведев назвал это «враньем в прямом смысле этого слова». Несколько губернаторов на заседании сообщили. что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах может быть сбой ведомственной статистики.

Медведев на заседании также заявил, что в 36 регионах показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний растет, и это вызывает опасение. При этом, по его словам, в более чем половине регионов – 49-ти – смертность снизилась.