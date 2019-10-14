Петербургские зоозащитники попросили Медведева спасти кошек от мучительных смертей

Представители нескольких общественных организаций из Петербурга и Ленинградской области попросили у премьер-министра России Дмитрию Медведу ускорить принятие проект постановления министерства строительства, по которому в подвалах и технических подпольях необходимо оставлять один открытый продух и вешать сетки на остальные. По словам зоозащитников, это спасет гибели бездомных кошек.

«Реализация данного положения позволит, с одной стороны, обеспечить требуемый температурно-влажностный режим подвалов и технических подполий многоквартирных домов, а с другой – обеспечить гуманное отношение к бездомным и домашним кошкам, попавшим в подвал или техническое подполье многоквартирного дома», - говорится в письме активистов к премьер-министру.

Проект постановления Минстроя в настоящее время находится на рассмотрении правительства, уточняется в обращении.

Под письмом председателю правительству подписались представители семи общественных инициатив, в том числе муниципальный депутат МО Гавань Ольга Фатуш, представляющая организацию «Лига собаководов».