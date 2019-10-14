Источающую зловоние реку Каменку признали экстремально грязной

Специалисты Гидрометцентра взяли замеры вод различных рек Петербурга и, изучив результаты экспертиз, пришли к выводу, что самой загрязненной из всех является Каменка.

Согласно отчету ведомства, в пробах, взятых из реки, обнаружили дефицит кислорода и переизбыток марганца. Воду проверяли в том числе при помощи инфузорий - одноклеточные позволяют выявить степень токсичности объекта. Сотрудники гидромета также отметили "неприятный гнилостный запах", который источала Каменка.

К экстремальной загрязненности реки привела засушливая летняя погода и то обстоятельство, что все близлежащие заводы в округе сбрасывают в Каменку свои стоки. Между тем приход осени дал первые положительные результаты: с появлением дождей вода в ней стала из "экстремально" просто "грязной".

По итогам 2018 года в список экстремально грязных, кроме Каменки, попадали Охта и Славянка.