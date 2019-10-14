Смольный и МВД договорились о данных для штрафов за нарушение платной парковки

Правительство Петербурга договорилось с МВД по вопросу соглашения о персональных данных, которое позволит взимать штрафы за нарушение стоянки в зоне платной парковки, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Елин пообещал, что система платных парковок заработает в течение года. Он заявил, что достигнута принципиальная договоренность с МВД. «Подобное соглашение, которое это регулирует, подготовлено, мы считаем, что оно будет подписано. Мы надеемся, что до конца года [подпишем соглашение]», - сказал вице-губернатор.

Министерство пошло навстречу и ищет решение проблемы передачи персональных данных без внесения поправок в законодательство, сообщил Елин. По его словам, штрафы могут начать приходить, как только будет подписано соглашение, но есть технические условия: штат, который должен фиксировать нарушение, отправка самих документов и другие.

Систему платных парковок в Петербурге ввели в 2015 году. Однако штрафы для неплательщиков не могли выписывать из-за того, что у Смольного не было соглашения с МВД об обмене персональными данными, которое позволило бы КРТИ запрашивать у полиции данные нарушителей.

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