В ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС изучила исторический центр Северной столицы и направила отчет о его состоянии в Министерство культуры, передает "Росбалт". Согласно документу, многие объекты в городе находятся под угрозой.

Помимо центра города, эксперты ЮНЕСКО посетили Пулковскую обсерваторию, Павловский научный городок, Гатчинский дворец.

"Основные проблемы связаны с неудовлетворительным качеством архитектурных проектов, особенно частных зданий, что может поставить под угрозу целостность объекта", - к таким выводам пришли специалисты.

Создается впечатление, отметили эксперты, что у властей Петербурга нет конкретизированного плана по управлению историческими объектами. Помимо прочего некие градостроительные нововведения проводились без учета особенностей ландшафта города.

Члены комиссии подготовили ряд рекомендаций и направили их Минкульт. Среди прочего они предлагают внести изменения в закон об объектах культурного наследия, разработать программу мер по управлению Пулковской обсерваторией и выработать общую политику в области архитектуры.

В качестве примера положительной реконструкции объекта в ЮНЕСКО отметили качественную реставрацию Новой Голландии.

Критике подверглось возведение жилых кварталов в Павловске и рядом с усадьбой Александрино.