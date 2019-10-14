Петербуржцев торжественно отключили от аналогового вещания

В понедельник, 14 октября, в России завершился переход на цифровое телевидение. Петербург, Ленобласть и 19 других регионов РФ последними отключились от аналогового вещания. По этому поводу в Ленинградском радио-телевизионном передающем центре на улице Академика Павлова даже состоялось торжественное отключение "рубильника", поделился телеканал "Санкт-Петербург" в соответствующем сюжете.

После "церемониала" работники центра запустили в ТВ-эфир специальный ролик, благодаря которому горожанам расскажут о том, как "безболезненно" подключить цифровое вещание.

Прибывший на городское "торжество" начальник отдела аналитической работы в сфере СМИ департамента госполитики в области СМИ Минцифраза Кирилл Игнатов на камеру сообщил, что цифровое телевидение транслирует более качественный сигнал.

Напомним, перейти с аналогового на цифровое вещание в России собирались еще в 2015 году, но в итоге проект был отложен на несколько лет. В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому изменения должны завершиться летом 2019 года.

Чтобы не столкнуться с отсутствием телевещания, обладателям аналоговых телевизоров придется покупать новое оборудование. Это может стать проблемой для некоторой части россиян, особенно в отдаленных районах: некоторые в силу небольшого материального достатка не смогут позволить себе купить телевизор, соответствующий новым нормам вещания.