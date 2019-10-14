Счетная палата сочла нереалистичным проект бюджета на три года

Счетная палата считает нереалистичным макроэкономический прогноз, на котором основан проект закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, пишут «Ведомости».

Ведомство не верит в рост экономики, существенный рост инвестиции и сокращение бедности в тех темпах, которые заложены в прогноз Минэкономразвития. По версии министерства, рост мировой экономики к 2024 году замедлится до 2,7%, цены на нефть в 2020-2023 годах постепенно снизятся, но при этом рост российский экономики резко ускорится до 3,1% в 2021 году и сохранит темп к 2024-му. Эти цифры соответствуют целям майского указа президента Владимира Путина, но есть риск, что темпы роста ВВП в 2021-2024 годах сохранятся в пределах 1,5%-2%, предупреждают в Счетной палате.

Не согласна Счетная палата и с прогнозами Минфина. По ее подсчетам, бюджет за три года рискует недополучить 713,5 млрд рублей. Самые сильные расхождения ведомство нашло по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД. По версии Счетной палаты, бюджеты по ним может недополучить 343 млрд рублей. В целом по налоговоым и неналоговым доходам за 2020-2022 годы бюджет может недополучить более 350 млрд рублей, отметили в Счетной палате.

Проект бюджета не учитывает многие уже принятые изменения в Налоговый кодекс, указали в ведомстве. Например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами, и отмену ограничения по зачету убытков при расчете налога на прибыль с 2021 года.