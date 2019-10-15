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11:39

Депутаты попросят Беглова ускорить установку нового светофора в Кировском районе

фото ЗакС политика Депутаты попросят Беглова ускорить установку нового светофора в Кировском районе

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев решили обратиться к губернатору Александру Беглова с просьбой ускорить выделение денег на строительство светофора на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек, сообщили представители Четырбока.

Утвердить запрос планируют на заседании ЗакСа 16 октября. По словам депутатов, проектная документация по светофору была согласована еще в 2017 году, но с тех пор городские власти денег на это не выделяли. Депутаты обращались в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где пояснили, что этот перекресток не относится к аварийно-опасным адресам с большим количеством ДТП. Для этого нужно зафиксировать здесь три ДТП с наездом на пешеходов, а пока на пересечении этих улиц было лишь два происшествия.

По мнению депутатов, органы власти должны действовать на предупреждение, когда речь идет о повышении уровня безопасности участников дорожного движения. «Строительство светофорных объектов должно производиться, не дожидаясь гибели жителей нашего города», - заявили Четырбок и Цивилев.


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12:02   Горожанин  
Вот мы и узнали истинный уровень этого эффективного управленца.
Раздавать лопаты и ставить светофорные посты...
Такими темпами докатимся до того, что он будет торжественно открывать не станции метро, а установку скамеек или мусорных урн.

11:46    
Депутаты попросят Беглова ускорить установку нового светофора в Кировском районе.
А почему не сразу ВВП?

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