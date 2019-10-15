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12:55

Эсеры во главе с Мироновым хотят вернуть смертную казнь

фото ЗакС политика Эсеры во главе с Мироновым хотят вернуть смертную казнь

Общественное обсуждение высшей меры наказания и целесообразности ее возвращения, начавшееся после убийства 9-летней девочки в Саратове, побудило думских справедливороссов на артикулирование своего понимания проблемы. По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, действующий в России с 1997 года мораторий на смертную казнь нужно отменить хотя бы для исключительных случаев - подобных саратовскому. Для парламентария посягнувший на жизнь ребенка практически ничем не отличается от террориста.

"Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось. И даже пожизненное заключение – это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость", - говорится на сайте Миронова.

Трагедия, спровоцировавшая бурную дискуссию о смертной казни, произошла 11 октября. Идя привычным маршрутом от дома до школы через ряды гаражей, 9-летняя Лиза Киселева столкнулась с преступником, который ее задушил. При задержании подозреваемого толпа собравшихся горожан вступила в стычку с полицией, требуя выдать его для суда Линча. Вскоре после известия о трагедии с заявлениями о необходимости снятия моратория публично заговорили различные думские депутаты.

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13:37    
13:35 Если тебя отправят на тот свет, как четверых невиновных по делу чикатило, жалеть не буду.

13:35    
Если против ВМН, тогда и не стоните, что кругом бандитизм, насилие, педофилия, коррупция и тд.

13:31    
13:11 Лакей Миронов нижайше просит Путина снова воспользоваться ситуацией, для ужесточения режима, как это уже было с отменой выборов губернаторов в 2005 году, после Беслана. Только, скорее всего, не введут смертную казнь. Наверху обоснованно опасаются, что она станет инструментом разборок в элите страны.

13:30    
13.11.
У нас любого могут подвести под смертную казнь, и вас, в том числе. Жена, дети в трауре, а вам выбирать электрический стул, яд или выстрел в затылок. А вы-то не виновны. Готовы?

13:11    
Смертная казнь в определённой степени остановит ВАЛ преступности в России, потому её надо обязательно вернуть! Власть(Путин), не вводя ВМН, преступно потворствует в совершении ужасных преступлений бандитам, детским насильникам, коррупционрам и тд.!

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