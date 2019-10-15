ГИК намерен привлечь к административной ответственности несколько ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует в течение недели рассмотреть возможность предъявления трем-четырем избирательным комиссиям муниципальных образований административных исков. Об этом ЗАКС.Ру рассказал член Горизбиркома Олег Зацепа.

По его словам, основания для этого сейчас есть. Зацепа пояснил, если ГИК принял решение по жалобе на ИКМО с предписанием каких-то действий, а муниципальный избирком этого не сделал, то СПбИК может подать иск к ИКМО.

- Я думаю, что мы все такие случаи соберем. Если я правильно помню наш регламент, предъявления нами административных исков в любом случае должно рассматриваться протокольно на комиссии. Мы несколько таких случаев соберем, и, может быть, на вторник вынесем, - сообщил член ГИК.

На заседании Горизбиркома 15 октября Зацепа заявил, что основания для подачи иска есть в отношении ИКМО «Семеновский». Он не уточнил, какие еще муниципальные избиркомы могут быть привлечены к ответственности.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия признала незаконным бездействие ИКМО «Семеновский» на заседании 15 октября. Причина – неисполнение решения ГИКа от 24 сентября по жалобе Алексея Цыбышева, рассказал Зацепа.

Согласно этому решению, ИКМО должно было рассмотреть по существу заявление Цыбышева от 10 сентября. Он жаловался на председателя УИК №40 Алихана Цороева, который ненаджелажим образом организовал работу комиссии. В частности, не пускал некоторых членов УИК в помещение с бюллетенями, отметил Цыбышев в жалобе. ИКМО 11 сентября приняло решение № 14-17 «О жалобе Цыбышева Алексея Евгеньевича». При этом, в тексте документа «без удовлетворения оставлена жалоба некого Кузьмина Н.А.», сообщил Горизбирком.