Заседание ученого совета ЛТУ по объединению с СПГУПТД хотели закрыть

Заседание ученого совета Лесотехнического университета неожиданно закрыли для желавших посетить его студентов и журналистов, передает «Фонтанка.ру». Ожидалось, что на этом заседании будет обсуждаться вопрос об объединении вуза с университетом промышленных технологий и дизайна.

В зал запускали по списку, охрана игнорировала доводы студентов и преподавателей о том, что совет по уставу заседает в открытом режиме, а на этом решается судьба вуза. Ректор университета Юрий Беленький повел себя агрессивно, сообщает «МБХ медиа»: он мешал присутствующим снимать видео на телефон и попытался вырвать телефон из рук корреспондента издания Юлии Шалгалиевой.

Комиссия по изучению вопроса объединения вузов подготовила решение о нецелесообразности вынесения этого вопроса на голосование. Ее члены не заходили в зал, чтобы совет не собрал кворум. Они обратились в полицию, после чего совет все же открыли.

В ЛТУ вопрос об объединении с СПГУПТД обсуждается после того, как Минобрнауки нашел в работе «Лесопилки» нарушения на 380 млн рублей. Студенты выступают против объединения. В Смольном сообщили, что на базе ЛТУ может быть создан научно-образовательный центр в рамках нацпроекта «Наука», который сможет претендовать на федеральные гранты.