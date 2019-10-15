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14:22

Петербург качественнее всех остальных субъектов РФ организовал и провел ЕГЭ

фото ЗакС политика Петербург качественнее всех остальных субъектов РФ организовал и провел ЕГЭ

Уровень организации Единого государственного экзамена, проведенного в Петербурге в 2019 году, высоко оценил Рособрнадзор, сообщает сайт Смольного: город по этому показателю занял первое место среди всех субъектов Федерации.

В связи с этим глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева получила памятный знак из рук руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Выводы об общем качестве организации ЕГЭ основывались на таких критериях, как технологическое обеспечение, эффективность контроля за процессом и объективность оценивания результатов.

В условную тройку лидеров "зачета" вошли, помимо Петербурга, Ханты-Мансийский округ и Челябинская область.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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