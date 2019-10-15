Северодвинцы пригласили чиновника походить по гигантской луже

Жители Северодвинска, устав от препятствия в виде очень широкой и очень глубокой лужи в оживленном месте города, позвали ознакомиться с проблемой местного чиновника, главу комитета по ЖКХ Михаила Тарасова. Непосредственно на территории, частично ставшей акваторией, ему предложили пройтись по воде в его "роскошных туфельках". К вызову госслужащий оказался готов, заверив собравшихся, что уже опробовал лужу на себе, пишет региональное издание 29.ru.

Жители, в свою очередь, также пожаловались ему, в частности, что обход заполненной водой выбоины в асфальте отнимает не менее семи минут, из-за чего участились опоздания на работу. По словам Тарасова, вместе с коллегами он постоянно думает о луже.

"Асфальт будет сделан, люди будут ходить свободно. Сейчас мы продумываем вопрос по отводу воды с этой территории: либо в газон как-то отвести, если получится, или засыпку сделать, или колодец установить, чтобы потом производить откачку этой воды", - приводятся его слова.

Когда именно комитет начнет принимать меры, чиновник не уточнил.