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15:20

Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"

фото ЗакС политика Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"

Местную администрацию МО «Поселок Лисий нос» возглавит Сергей Сафронов, на заседании совета депутата 16 октября его кандидатуру утвердят, сообщается в группе «Наш выбор – Лисий Нос».  Информацию ЗАКС.Ру подтвердили в муниципалитете.

Сафронов ранее был главой администрации МО «Черная речка». Он был членом политсовета «Единой России», но в ноябре 2018 года его из состава совета исключили.

В МО «Лисий нос» по итогам выборов большинство мест заняли единороссы. Местные жители были возмущены пересмотром итогов выборов и 11 сентября вышли на народный сход. Двое непрошедших из-за пересчета кандидатов обратились в правоохранительные органы.

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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16:35    
Зато душа добрая!

15:54    
Вот это незаменимый кадр!
Ну и рожа бандитская.

15:30    
Недремлющее око Макарова.

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