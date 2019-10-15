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15:51

Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

фото ЗакС политика Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

Муниципальных депутатов МО "Финляндский округ" Сергея Гороховского (самовыдвиженец) и Александру Кирпичникову ("Единая Россия") вызовут в Калининский районный суд для дачи показаний по иску об отмене итогов местных выборов по участку 523.

Выступающая истцом кандидат-самовыдвиженец Анастасия Кузнецова уверяет, что после пересчета голосов, произведенного уже после составления увеличенной формы протокола, ее результат ухудшился, а единоросс Марина Емельянова получила дополнительные голоса.

Представитель истца Юлия Гладенко отметила, что комиссия не принимала решения о пересчете голосов, а просто начала эту процедуру. Судья Евгений Емельяненко удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве свидетеля депутата Гороховского, который находился на участке в статусе кандидата.

Истец предложила вызвать в суд еще 12 человек, присутствовавших на участке в ночь после выборов, но судья сказал, что это слишком много.

В результате определили, что помимо Гороховского со стороны истца выступит наблюдатель Александр Никитин. Представитель участковой избирательной комиссии попросил о вызове в суд мундепа от "Единой России" Александры Кирпичевой, а также члена УИК Елены Скачковой.

Сторона истца пыталась возразить против привлечения к делу Скачковой, назвав ее заинтересованным лицом. Однако судья Емельянов убедил Гладенко в необходимости допроса этого свидетеля.

- Уникальный шанс позадавать вопросы Скачковой, какие захотите. И она не скажет "нет", потому что наступит уголовная ответственность, - объяснил судья.

Истец также ходатайствовал о приобщении к материалам дела позиции ЦИК. Судья предложил пока повременить с этим ходатайством, пошутив, что Элла Памфилова пока занята другими вопросами.

- Да и какой предмет для гордости - мы без Эллы Памфиловой разобрались в вопросе. Пока давайте сохраним это ходатайство. Прекрасный информационный повод. Скажете, что задушили демократию в зародыше, - продолжил судья.

Помимо допроса свидетелей, на следующем заседании, 24 октября, суд ознакомится с видеозаписями с избирательного участка.

Сергей Еремеев

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