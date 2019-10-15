18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:01

Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

фото ЗакС политика Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

Бывшему депутату Заксобрания Петербурга Светлане Нестеровой отказано в условно-досрочном освобождении, передает «Фонтанка.ру».

По словам адвоката Анастасии Черемчук, администрация колонии, в которой Нестерова отбывает наказание по делу о взятке, выдала неполноценно положительную характеристику. В ней было прописано, что Нестерова «встала на путь исправления, но недостаточно».

«Из-за недолгого пребывания не успела зарекомендовать себя. Поощрений у нее нет, взысканий тоже», - процитировала Черемчук характеристику.

На заседании суда сторона защиты предоставила том отзывов и пожеланий от жителей Красногвардейского района и общественных организаций, в котором просили освободить Нестерову. Была предоставлена и характеристика Нестеровой за подписью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В 2018 году Красногвардейский районный суд назначил Нестеровой 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа.. Ее признали виновной в получении взятки от двух НКО, интересы которых она лоббировала в петербургском парламенте.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:50 Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

19:19 Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

18:50 Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске   1

18:49 "Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

18:21 Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД

18:20 Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров   1

18:13 Муниципал: Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов

17:47 Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания   1

17:43 Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского

17:22 На трех новых станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной

17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами   2

16:23 Минюст потребовал ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева   2

15:51 Муниципал: Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru