Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

Бывшему депутату Заксобрания Петербурга Светлане Нестеровой отказано в условно-досрочном освобождении, передает «Фонтанка.ру».

По словам адвоката Анастасии Черемчук, администрация колонии, в которой Нестерова отбывает наказание по делу о взятке, выдала неполноценно положительную характеристику. В ней было прописано, что Нестерова «встала на путь исправления, но недостаточно».

«Из-за недолгого пребывания не успела зарекомендовать себя. Поощрений у нее нет, взысканий тоже», - процитировала Черемчук характеристику.

На заседании суда сторона защиты предоставила том отзывов и пожеланий от жителей Красногвардейского района и общественных организаций, в котором просили освободить Нестерову. Была предоставлена и характеристика Нестеровой за подписью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В 2018 году Красногвардейский районный суд назначил Нестеровой 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа.. Ее признали виновной в получении взятки от двух НКО, интересы которых она лоббировала в петербургском парламенте.

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