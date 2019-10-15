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18:20

Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров

фото ЗакС политика Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров

В историческом районе Пески, на Мытнинской улице в центре Петербурга жители заметили возведение металлических ограждений вдоль узких тротуаров и массово осудили новшество в сообществе активистов "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". Увиденное авторы "проблемного" поста сравнивают с загоном для скота, а неназванного человека, разрешившего установку заборов, квалифицировали как "психопата".

"Правительству осталось еще навесить колючую проволоку, расставить бравых пулеметчиков. Или мы все же скинемся на болгарку, друзья?", - говорится в тексте поста.

"Заборизация", судя по многочисленным комментариям, большинством жителей расценивается как бездумная. Комментаторы-водители озадачены, не понимая, каково теперь будет при парковке автомобиля открывать двери, а комментаторы-пешеходы с ужасом рисуют картины уборки снега при наличии сплошной линии забора на тесном тротуаре.

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Фотографии: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"


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19:33    
Да, это - полное скотство безмозглых чиновников Смольного.
А еще есть совершенно свинская практика, когда ограждения тротуаров установлены таким образом, что перегораживают пешеходный переход на половину разметки, как сделано возле Финляндского вокзала.

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